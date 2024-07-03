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Россия прекращает участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ


03.07.2024   19:25


Госдума и Совет Федерации РФ приняли совместное заявление о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом Россия прекратит платить взносы в бюджет организации.

Обе палаты российского парламента обвиняют Парламентскую ассамблею ОБСЕ в «предвзятых дискриминационных подходах, двойных стандартах, тотальной русофобии, неготовности к предметному обсуждению, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности».

Председатель Совета РФ Валентина Матвиенко поручила Комитету по международным отношениям немедленно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о соответствующем решении.

В создавшейся ситуации российские законодатели последней каплей назвали отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла в Бухаресте.


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