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Россия прекращает участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
03.07.2024 19:25
Госдума и Совет Федерации РФ приняли совместное заявление о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом Россия прекратит платить взносы в бюджет организации.
Обе палаты российского парламента обвиняют Парламентскую ассамблею ОБСЕ в «предвзятых дискриминационных подходах, двойных стандартах, тотальной русофобии, неготовности к предметному обсуждению, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности».
Председатель Совета РФ Валентина Матвиенко поручила Комитету по международным отношениям немедленно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о соответствующем решении.
В создавшейся ситуации российские законодатели последней каплей назвали отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла в Бухаресте.
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