

Россия прекращает участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

03.07.2024 19:25





Госдума и Совет Федерации РФ приняли совместное заявление о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом Россия прекратит платить взносы в бюджет организации.



Обе палаты российского парламента обвиняют Парламентскую ассамблею ОБСЕ в «предвзятых дискриминационных подходах, двойных стандартах, тотальной русофобии, неготовности к предметному обсуждению, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности».



Председатель Совета РФ Валентина Матвиенко поручила Комитету по международным отношениям немедленно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о соответствующем решении.



В создавшейся ситуации российские законодатели последней каплей назвали отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла в Бухаресте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





