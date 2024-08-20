

«Грузинская мечта» хочет объявить почти всю оппозицию неконституционной

20.08.2024 11:36





Сразу после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все его партии-сателлиты или правопреемники будут объявлены неконституционными, - говорится в заявлении «Грузинской мечты».



«Парламентские выборы 2024 года — это своего рода референдум, на котором грузинский народ должен окончательно решить, выбирает ли он войну или мир, моральную деградацию или традиционные ценности, рабскую зависимость Грузии от внешних сил или независимое и суверенное государство, коллективное «Национальное движение» или «Грузинскую мечту».



С получением «Грузинской мечтой» парламентского большинства краткосрочная, четырехлетняя задача будет успешно выполнена – в Грузии победят мир, традиционные ценности и идея государственного суверенитета.



Несмотря на то, что с момента отстранения преступного режима от власти прошло 12 лет, привлечь его к ответственности до сих пор не удалось, что имело свои объективные причины. Прежде всего, неосуждения преступников активно требовали их зарубежные покровители, что создавало решающее препятствие для предания режима суду.



Коллективное «Национальное движение» и сейчас имеет сильных внешних покровителей. Это силы, которые координировали все кампании против Грузии, как на местном, так и на международном уровне в течение последних двух лет, включая кампанию по открытию второго фронта. Мы должны показать этим силам, что исключение коллективного «Национального движения» из политической системы является решением подавляющего, конституционного большинства грузинского народа. Октябрьские выборы должны стать своего рода нюрнбергским политическим приговором для «Национального движения», который создаст прочную основу для соответствующего правового процесса. Учитывая внешний фактор, «Грузинской мечте» необходимо получить конституционное большинство, чтобы судить «Национальное движение».



Учитывая многочисленные преступления, совершенные «Национальным движением» против грузинского государства и грузинского народа, мы не можем допустить, чтобы оно продолжало выполнять внешние задачи и наносить непоправимый ущерб государству. Для политической силы, совершившей преступление 2008 года, недопустима даже теоретическая возможность возвращения к власти, особенно в свете вызовов, стоящих перед Грузией на фоне продолжающихся военных конфликтов в регионе. В условиях, когда роль оппозиции в стране играет управляемая извне преступная группа политиков – коллективное «Национальное движение», государству постоянно приходится ходить по минному полю, из-за чего риск потери страны остается постоянно актуальным.



Наш долг перед грузинским государством — навсегда изменить нездоровое состояние политической системы и создать институционализированную партийную систему, которая является необходимым условием для функционирования полноценной демократической системы.



Невозможно, чтобы страна жила в режиме революций и попыток развала страны и ждала, сложа руки, взрыва мины, называемой радикализмом и поляризацией, искусственно навязанной извне посредством коллективного «Национального движения». Именно поэтому объявление коллективного «Национального движения» неконституционным является необходимым условием установления долгосрочного мира в Грузии и создания надлежащих демократических общественных институтов.



Получение конституционного большинства даст «Грузинской мечте» возможность принять конституционный законопроект, который возведет защиту семейных ценностей и несовершеннолетних в высшую, конституционную степень.



После принятия конституционного закона никто и никогда не сможет навязать нам узаконивание однополого т.н. гражданского партнерства, усыновление детей однополыми парами или операции по смене пола…, пропаганду псевдолиберальной идеологии в учебных заведениях и средствах массовой информации и другие пороки, которые уже привели во многих странах к очень тяжелым последствиям.



Кроме того, чем больше голосов получит «Грузинская мечта», тем быстрее и эффективнее перезагрузятся отношения Грузии с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом, и тем прочнее будут защищены национальные интересы Грузии на международной арене.



Мы призываем всех наших сограждан, которые ценят мир, стабильность и традиционные ценности Грузии, 26 октября прийти на выборы и создать прочный фундамент для защиты национальной идентичности Грузии и обеспечения светлого будущего для нашей страны. Для тех, кто дорожит своей страной, отложите все и идите на выборы, отложите все узкополитические вопросы, потому что на этих выборах решается вопрос спасения страны, а не политики. Все в наших руках, судьба Грузии в наших руках, и мы должны сделать все, чтобы спасти страну и оставить свободную, независимую, единую и сильную Грузию для управления следующему поколению», — говорится в заявлении.», - говорится в заявлении.





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