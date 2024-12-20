

Масштабное насилие во время протестов в Грузии: проблемы идентификации полицейских и безнаказанность

20.12.2024 12:44





После разгона протеста, начавшегося еще с 28 ноября, и массовых задержаний демонстрантов в Грузии, наблюдатели фиксируют масштабное насилие со стороны правоохранительных органов. Особое внимание привлекает неспособность идентифицировать сотрудников полиции, участвовавших в нарушениях, что создаёт предпосылки для безнаказанности и подрывает доверие к правоохранительным структурам.



По данным местных и международных правозащитных организаций, значительная часть сотрудников полиции и спецназа во время разгона демонстраций не носила идентификационных знаков, что противоречит международным стандартам прозрачности и подотчётности правоохранительных органов. Это создаёт серьёзные препятствия для расследования фактов насилия и нарушений прав человека, отмечают правозащитники.



Международные стандарты требуют прозрачности



Согласно руководящим принципам ОБСЕ, а также решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), правоохранители обязаны носить идентификационные знаки, такие как номера или имена, на своей униформе. Отсутствие таких знаков не только затрудняет расследование, но и нарушает право пострадавших на эффективное средство правовой защиты.



В своём решении от 7 мая 2024 года ЕСПЧ признал, что отсутствие идентификационных знаков у сотрудников полиции во время разгона демонстраций в Тбилиси в июне 2019 года нарушило Европейскую конвенцию по правам человека. Суд обязал государство гарантировать, что все правоохранители, задействованные в массовых операциях, будут легко идентифицируемы.



Омбудсмен Грузии и другие правозащитные институты неоднократно подчёркивали, что отсутствие идентификационных знаков у спецназовцев остаётся серьёзной проблемой. Специальная следственная служба в своём отчёте за 2023 год также указала, что из-за отсутствия таких знаков практически невозможно выявить и привлечь к ответственности сотрудников, применявших непропорциональную силу.



В таких условиях расследования часто носят формальный характер, а злоупотребления остаются безнаказанными. Это подрывает верховенство права и создаёт опасные прецеденты для будущих протестов и столкновений.



Требование к властям



Отказ властей обеспечить правоохранителей идентификационными знаками нарушает международные обязательства Грузии и нормы внутреннего законодательства. Эксперты утверждают, что такие действия могут подпадать под статью 332 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающую ответственность за злоупотребление служебными полномочиями.



Правозащитные организации призывают к немедленному расследованию инцидентов насилия, обеспечению идентификации всех причастных сотрудников полиции и привлечению их к ответственности. Кроме того, важно, чтобы реформы в системе правопорядка обеспечивали выполнение международных стандартов, защиту прав человека и прозрачность в действиях правоохранительных органов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





