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На проспекте Руставели грузинской столицы состоится акция протеста - «Грузия, встань»
29.06.2025 12:05
Сегодня, 29 июня, в Тбилиси, на проспекте Руставели, состоится акция протеста - «Грузия, встань!».
По информации организаторов, начало акции запланировано на 20:00 по местному времени и её лозунгом станет: «Встань со своим народом! Встань для Грузии!».
«Враг Грузии пытается превратить свободную страну в одну большую тюрьму. За решеткой уже находятся политические лидеры прозападных партий, журналисты, активисты, врачи, актеры, поэты, учителя. Репрессии властей касаются уже всех – и, если так продолжится и дальше, в тюрьме будем и мы: некоторые как заключенные, некоторые как стражи, но все – в тюрьме.
Сегодня молчание – это повиновение. Но Грузия не может повиноваться. Если мы встанем вместе, появимся, возвысим голос – это будет означать, что в Грузии люди верят в свободу», - говорится в заявлении организаторов.
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