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Посол Германии: Человеческая эмпатия — разговаривать с голодающими политиками


29.06.2025   12:18


Человеческая эмпатия — разговаривать с голодающими политиками, — написал об этом в социальной сети посол Германии в Грузии Петер Фишер.

По его мнению, популяризируется среда «кто не с нами, тот наш враг».

«Человеческая эмпатия — разговаривать с голодающими политиками, Элене Хоштария и Гедеваном Попхадзе — бывшим депутатом «Грузинской мечты». Популяризируется среда «кто не с нами, тот наш враг». Этот менталитет противоречит демократии и делает «членство в ЕС к 2030 году» иллюзией», — написал Петер Фишер.

Посол Германии Петер Фишер пришел на проспект Руставели, где голодают лидер партии «Дроа» Элене Хоштария и бывший депутат Гедеван Попхадзе.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на визит Петера Фишера к Элене Хоштария и Гедевану Попхадзе. По его словам, «все, кто приходят к голодающим и не советует им прекратить самоповреждение, способствует самоубийству. Это касается и немцев».


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