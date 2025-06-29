Кварацхелия против Месси - сегодня матч «Пари Сен-Жермен» - «Интер Майами»

29.06.2025 11:22





Стартовал раунд плей-офф клубного чемпионата мира ФИФА, и уже сыграны первые матчи.



Грузинские болельщики особенно ждут сегодняшнего матча — на стадионе Mercedes-Benz в Атланте (вместимость — 42 500 зрителей), где «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелия встретится с «Интер Майами» Лионеля Месси.



Прямая трансляция игры на Первом канале Грузии начнется в 20:00.





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