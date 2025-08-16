Открыта объездная дорога Сурами – важный участок скоростной автомагистрали Восток-Запад

Завершено строительство дороги в объезд горного курорта Сурами – важного участка скоростной автомагистрали, соединяющей Восточную и Западную Грузию.



Торжественная церемония открытия с участием представителей власти прошла в пятницу вечером. Движение по новому участку разрешат сегодня в полдень.



Протяженность дороги составляет 6,4 км, при этом она включает 11 мостов и 5 тоннелей. Четырехполосный участок начинается у горного перевала Рикоти и соединяется с ранее построенной 13-километровой объездной дорогой Хашури. Министерство инфраструктуры сообщает, что новая трасса разгрузит Сурами и соседние населенные пункты от транзитного транспорта, сократит время в пути и повысит безопасность движения.



Строительство финансировалось Всемирным банком при софинансировании из государственного бюджета. Общая стоимость проекта составила 265 млн лари (около $98,6 млн).



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал дорогу «ключевым звеном» коридора Восток-Запад. По его словам, с открытием этого участка грузовой и пассажирский транспорт смогут проехать по 230 км непрерывной скоростной автомагистрали от Тбилиси до Самтредиа.



«Это еще один шаг к нашей стратегической цели – сделать Грузию центральным, самым быстрым и безопасным звеном Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию. Это означает снижение логистических расходов, рост грузооборота, новые рабочие места и увеличение инвестиций для страны», – подчеркнул Кобахидзе.



Правительство также планирует завершить другие участки магистрали и начать строительство новых направлений, включая трассы Батуми–Сарпи и Красный мост–Садахло на границах с Турцией и Арменией.



Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога E-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором. Она начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии E-60 проходит от границы с Азербайджаном до побережья Черного моря и имеет длину 392 км.





