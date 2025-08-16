|
Число переводов в Грузию в июле 2025 года выросло на 13%
16.08.2025 13:02
По данным Нацбанка, общие объёмы составили $337 млн, что на $39 млн больше, чем годом ранее. Всего за семь месяцев этого года в страну было отправлено $2,52 млрд. Тройка стран-лидеров по числу переводов осталась неизменной — это США, Италия и Россия. В Нацбанке отметили, что из стран ЕС было отправлено $149,4 млн (44,3% от общего объёма), что на 16,4% больше прошлогодних показателей.
📊 Топ-10 стран по денежным переводам (в скобках разница с июлем 2024 года):
🇺🇸 США — $61 млн (18% и +21%)
🇮🇹 Италия — $56 млн (16,5% и +14%)
🇷🇺 Россия — $45 млн (13% и -0,47%)
🇩🇪 Германия — $29 млн (9% и +18%)
🇬🇷 Греция — $26 млн (8% и +12%)
🇮🇱 Израиль — $24 млн (7% и +11%)
🇰🇬 Кыргызстан — $11 млн (3% и +44%)
🇹🇷 Турция — $10 млн (3% и +9%)
🇪🇸 Испания — $10 млн (3% и +42%)
🇰🇿 Казахстан — $9 млн (2,5% и -18%)
Эксперты считают одним из признаков увеличения переводов из-за границы большое число уехавших мигрантов. Статистика Кыргызстана напоминает о большом числе реэкспортированных туда из Грузии автомобилей.
