Число переводов в Грузию в июле 2025 года выросло на 13%

16.08.2025 13:02





По данным Нацбанка, общие объёмы составили $337 млн, что на $39 млн больше, чем годом ранее. Всего за семь месяцев этого года в страну было отправлено $2,52 млрд. Тройка стран-лидеров по числу переводов осталась неизменной — это США, Италия и Россия. В Нацбанке отметили, что из стран ЕС было отправлено $149,4 млн (44,3% от общего объёма), что на 16,4% больше прошлогодних показателей.



📊 Топ-10 стран по денежным переводам (в скобках разница с июлем 2024 года):



🇺🇸 США — $61 млн (18% и +21%)

🇮🇹 Италия — $56 млн (16,5% и +14%)

🇷🇺 Россия — $45 млн (13% и -0,47%)

🇩🇪 Германия — $29 млн (9% и +18%)

🇬🇷 Греция — $26 млн (8% и +12%)

🇮🇱 Израиль — $24 млн (7% и +11%)

🇰🇬 Кыргызстан — $11 млн (3% и +44%)

🇹🇷 Турция — $10 млн (3% и +9%)

🇪🇸 Испания — $10 млн (3% и +42%)

🇰🇿 Казахстан — $9 млн (2,5% и -18%)



Эксперты считают одним из признаков увеличения переводов из-за границы большое число уехавших мигрантов. Статистика Кыргызстана напоминает о большом числе реэкспортированных туда из Грузии автомобилей.





