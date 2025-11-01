|
Глава МИД Грузии открыла грузинский павильон в комплексе Silk Road Samarkand
01.11.2025 11:02
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили открыла грузинский павильон в комплексе Silk Road Samarkand (Шелковый путь Самарканд) в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Самарканде.
На церемонии открытия присутствовала генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Экспозиция посвящена нематериальному культурному наследию Грузии – традиции виноделия в квеври и грузинской полифонической музыке, и организована совместно с Министерством культуры и Национальным агентством вина.
На выставке представлены копии уникальных экспонатов, связанных с грузинским вином. В павильоне также представлены стенды, изображающие грузинские архитектурные памятники и нематериальное наследие, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
