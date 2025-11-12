|
Финансирование программ здравоохранения и социальной защиты увеличено более чем на 800 миллионов лари
12.11.2025 17:29
По словам министра финансов Лаши Хуцишвили, в проекте бюджета на следующий год финансирование Министерства здравоохранения и социальной защиты для поддержки соответствующих программ увеличено более чем на 800 млн лари.
Министр отметил, что в рамках увеличенного бюджета:
- пенсия для пенсионеров 70 лет и старше увеличивается на 45 лари и составит 495 лари. В высокогорных населённых пунктах пенсия этой категории почти достигнет 594 лари;
- пенсия для лиц до 70 лет увеличивается на 20 лари и составит 370 лари, а в высокогорных населённых пунктах — 444 лари;
- помимо пенсий, которые индексируются и увеличиваются по определённой формуле, в бюджете предусмотрено значительное повышение социальных выплат для лиц с ограниченными возможностями: для лиц до 18 лет — на 45 лари, для остальных категорий — на 20 лари;
- общее финансирование социальных программ составит 7,0 млрд лари;
- на финансирование программ здравоохранения выделено более 2,1 млрд лари, включая десятипроцентное увеличение зарплат персонала первичной медицинской помощи;
- на обеспечение жильём для внутренне перемещённых лиц предусмотрено 240 млн лари.
