Финансирование программ здравоохранения и социальной защиты увеличено более чем на 800 миллионов лари

12.11.2025 17:29





По словам министра финансов Лаши Хуцишвили, в проекте бюджета на следующий год финансирование Министерства здравоохранения и социальной защиты для поддержки соответствующих программ увеличено более чем на 800 млн лари.



Министр отметил, что в рамках увеличенного бюджета:



- пенсия для пенсионеров 70 лет и старше увеличивается на 45 лари и составит 495 лари. В высокогорных населённых пунктах пенсия этой категории почти достигнет 594 лари;



- пенсия для лиц до 70 лет увеличивается на 20 лари и составит 370 лари, а в высокогорных населённых пунктах — 444 лари;



- помимо пенсий, которые индексируются и увеличиваются по определённой формуле, в бюджете предусмотрено значительное повышение социальных выплат для лиц с ограниченными возможностями: для лиц до 18 лет — на 45 лари, для остальных категорий — на 20 лари;



- общее финансирование социальных программ составит 7,0 млрд лари;



- на финансирование программ здравоохранения выделено более 2,1 млрд лари, включая десятипроцентное увеличение зарплат персонала первичной медицинской помощи;



- на обеспечение жильём для внутренне перемещённых лиц предусмотрено 240 млн лари.





