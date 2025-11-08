Два человека задержаны по обвинению в вымогательстве

По данным МВД, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками управлений криминальной полиции Квемо Картли, Кахети и Центрального округа, были задержаны два человека по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц, и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия в целях получения имущества в крупном размере.



Кроме того, по этому же делу еще один человек, задержанный 7 ноября за подготовку заказного убийства и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, будет отбывать наказание в пенитенциарном учреждении.



«Следствием установлено, что в сентябре 2025 года ранее судимый за совершение различных преступлений криминальный авторитет Эльмураз Мамедов, разыскиваемый по «красному циркуляру», в настоящее время находящийся за рубежом, связался по мобильному телефону с предпринимателем, проживающим в Марнеули, Н.А., 1980 года рождения, и угрожал ему перевести 50 000 долларов США в Турецкую Республику.



После отказа в выплате суммы Эльмураз Мамедов приказал Д.М., Э.О. и А.А., проживающим в Грузии, повредить фасад магазина автозапчастей, принадлежащего Н.А., за 10 000 долларов США. Вышеуказанные лица выполнили указанное поручение и выстрелом из автоматического оружия повредили стеклянный фасад магазина», — говорится в заявлении ведомства.



Задержанные признались в совершении преступления и сотрудничают со следствием.



Расследование ведется по статьям 25-181 и 236 Уголовного кодекса. Преступления караются лишением свободы на срок до семи лет.





