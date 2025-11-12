СГБ Грузии обнаружила тайник с оружием, принадлежащий группе Чатаева

12.11.2025 11:00





Служба государственной безопасности Грузии обнаружила тайник с оружием, из которого изъяла различные виды взрывчатых веществ и боеприпасов.



В рамках расследования, начатого в отношении Чатаева и его группы в 2017 году, Центр по борьбе с терроризмом Службы государственной безопасности получил оперативную информацию о том, что часть боеприпасов группы после их нейтрализации годами хранилась в месте, указанном источником.



Сотрудники Центра обнаружили в тайнике, устроенном в лесу близ села Лечури Телавского муниципалитета, огнестрельное оружие, 5 пистолетов, 161 патрон, 3 ручные гранаты, различные виды взрывчатых веществ, в том числе тротил. А также средства первой помощи.



Расследование ведется по статьям 323, 331 Прима, 344, 328 и 236 Уголовного кодекса.





