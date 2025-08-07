Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Поти продолжаются мероприятия против мраморного клопа


07.08.2025   21:10


Национальное агентство продовольствия продолжает борьбу с азиатским мраморным клопом — на этот раз было обработано 600 гектаров территории в Поти.

• Опрыскивание проводится в вечерние часы с соблюдением всех норм безопасности;
• Население предварительно предупреждается о проведении работ;
• Цель мероприятий — предотвращение распространения вредителя и защита сельскохозяйственных культур.

Агентство призывает жителей к сотрудничеству и напоминает о важности соблюдения рекомендаций:
не заходить на обработанные участки в течение указанного времени и не употреблять собранную там продукцию без тщательной промывки.

Борьба с мраморным клопом продолжается и в других муниципалитетах, охватывая зоны с высоким риском заражения.


