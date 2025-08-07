В Поти продолжаются мероприятия против мраморного клопа

07.08.2025 21:10





Национальное агентство продовольствия продолжает борьбу с азиатским мраморным клопом — на этот раз было обработано 600 гектаров территории в Поти.



• Опрыскивание проводится в вечерние часы с соблюдением всех норм безопасности;

• Население предварительно предупреждается о проведении работ;

• Цель мероприятий — предотвращение распространения вредителя и защита сельскохозяйственных культур.



Агентство призывает жителей к сотрудничеству и напоминает о важности соблюдения рекомендаций:

не заходить на обработанные участки в течение указанного времени и не употреблять собранную там продукцию без тщательной промывки.



Борьба с мраморным клопом продолжается и в других муниципалитетах, охватывая зоны с высоким риском заражения.





