В Поти продолжаются мероприятия против мраморного клопа
07.08.2025 21:10
Национальное агентство продовольствия продолжает борьбу с азиатским мраморным клопом — на этот раз было обработано 600 гектаров территории в Поти.
• Опрыскивание проводится в вечерние часы с соблюдением всех норм безопасности;
• Население предварительно предупреждается о проведении работ;
• Цель мероприятий — предотвращение распространения вредителя и защита сельскохозяйственных культур.
Агентство призывает жителей к сотрудничеству и напоминает о важности соблюдения рекомендаций:
не заходить на обработанные участки в течение указанного времени и не употреблять собранную там продукцию без тщательной промывки.
Борьба с мраморным клопом продолжается и в других муниципалитетах, охватывая зоны с высоким риском заражения.
