Землетрясение в Турции - есть жертва


11.08.2025   10:31


В результате землетрясения магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир погиб один человек, сообщает BBC.

По данным издания, министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что 81-летняя женщина скончалась вскоре после того, как её извлекли из-под завалов в городе Сындыргы.

Министр сообщил, что в результате землетрясения обрушилось 16 зданий, 29 человек пострадали.

Али Ерликая сообщил, что поисково-спасательные работы завершены, и нет других признаков серьёзного ущерба или жертв.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространил заявление, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, все восстановительные работы контролируются.


