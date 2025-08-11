|
Землетрясение в Турции - есть жертва
11.08.2025 10:31
В результате землетрясения магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир погиб один человек, сообщает BBC.
По данным издания, министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что 81-летняя женщина скончалась вскоре после того, как её извлекли из-под завалов в городе Сындыргы.
Министр сообщил, что в результате землетрясения обрушилось 16 зданий, 29 человек пострадали.
Али Ерликая сообщил, что поисково-спасательные работы завершены, и нет других признаков серьёзного ущерба или жертв.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространил заявление, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, все восстановительные работы контролируются.
