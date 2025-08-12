Из Грузии выдворены 34 иностранных гражданина

В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующими подразделениями Министерства, в рамках комплексных мероприятий, проведенных за последние дни, из Грузии были выдворены 34 иностранных гражданина.



Из страны были выдворены граждане следующих стран: Индии, России, Нигерии, Ирана, Египта, Азербайджана, Туркменистана, Пакистана, Кении, Армении и Кыргызстана – всего 34 человека. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.



Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.





