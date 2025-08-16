|
Жертвой ДТП на объездной автодороге Батуми-Кобулети стал один человек
16.08.2025 12:50
В результате ДТП на центральной объездной автодороге Батуми-Кобулети погиб один человек. По информации местных житлей, ещё шесть человек пострадали и были доставлены в клинику бригадой скорой медицинской помощи.
По их же данным, столкнулись минивэн и легковой автомобиль.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, расследование ведётся по части шестой статьи 276 Уголовного кодекса.
