Жертвой ДТП на объездной автодороге Батуми-Кобулети стал один человек


16.08.2025   12:50


В результате ДТП на центральной объездной автодороге Батуми-Кобулети погиб один человек. По информации местных житлей, ещё шесть человек пострадали и были доставлены в клинику бригадой скорой медицинской помощи.

По их же данным, столкнулись минивэн и легковой автомобиль.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, расследование ведётся по части шестой статьи 276 Уголовного кодекса.


