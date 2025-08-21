Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Боржоми строится современный жилой дом для 150 семей беженцев


21.08.2025   16:15


Для расселения 150 семей беженцев в Боржоми строится жилой комплекс, соответствующий современным стандартам. Бюджет строительства составляет 15 374 192 лари.

По информации Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, проект также включает благоустройство внешней инфраструктуры. На данном этапе построено восемь этажей десятиэтажного здания, работы продолжаются в активном режиме.

«Полностью отремонтированные квартиры будут переданы тем семьям беженцев, которые на протяжении многих лет жили в Боржоми в ненадлежащих условиях. В целях обеспечения достойного жилья для семей беженцев, жилые комплексы строятся не только в Боржоми, но и в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди», – говорится в сообщении министерства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна