В Боржоми строится современный жилой дом для 150 семей беженцев

21.08.2025 16:15





Для расселения 150 семей беженцев в Боржоми строится жилой комплекс, соответствующий современным стандартам. Бюджет строительства составляет 15 374 192 лари.



По информации Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, проект также включает благоустройство внешней инфраструктуры. На данном этапе построено восемь этажей десятиэтажного здания, работы продолжаются в активном режиме.



«Полностью отремонтированные квартиры будут переданы тем семьям беженцев, которые на протяжении многих лет жили в Боржоми в ненадлежащих условиях. В целях обеспечения достойного жилья для семей беженцев, жилые комплексы строятся не только в Боржоми, но и в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди», – говорится в сообщении министерства.





