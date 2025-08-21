Начались работы по проекту обновления прибрежной полосы Ганмухури и Анаклия

21.08.2025 22:36





Фонд муниципального развития министерства инфраструктуры объявил конкурс на разработку проекта обновления прибрежной полосы Ганмухури и Анаклия Зугдидского муниципалитета.



По данным министерства инфраструктуры, цель проекта — полное обновление рекреационного пространства и создание многофункциональной всесезонной прибрежной полосы. На территории площадью 66,5 га планируется создать инфраструктуру, где будут предусмотрены места для отдыха, занятий спортом и проведения культурных мероприятий.



«Планируется разделить прибрежную полосу на несколько функциональных зон: детские игровые площадки, образовательные и культурно-просветительные пространства, спортивные площадки, зоны для тренировок и отдыха, а также проложить пешеходные и велосипедные дорожки. Парковка будет размещена в соответствии с общим ландшафтным дизайном.



Инфраструктурная часть прибрежной полосы Ганмухури и Анаклия включает как строительство новых зданий, так и реконструкцию существующих. Планируется обустройство открытой сцены, декоративного озера и пешеходного моста, соединяющего Ганмухури и Анаклия.



Проект также предусматривает создание коммерческих и образовательных пространств, обустройство пергол, адаптированных общественных санитарных узлов, открытых душевых и фонтанов.



Кроме того, проект включает в себя обустройство наружного освещения, ирригационных сетей, электро- и водоснабжения, канализации, дренажа и систем безопасности.



При проектировании особое внимание будет уделено экологической ответственности. Территория будет озеленена местными видами растений, сохранению биоразнообразия, раздельному сбору отходов и возможности использования возобновляемых источников энергии.



В результате реновации прибрежной полосы Ганмухури и Анаклия будет создана безопасная и экологически устойчивая среда, где местные жители и гости смогут комфортно отдыхать и общаться», – говорится в информации министерства инфраструктуры.







