Жителю Тбилиси грозит до 8 лет за распространение интимных фото знакомой в соцсетях


21.08.2025   22:50


До 8 лет тюрьмы грозит жителю Тбилиси, распространившему интимные фото своей знакомой в соцсетях. Об этом сообщает прокуратура Грузии.

Расследование установило, что обвиняемый незаконно хранил приватные фото и видео потерпевшей. 19 августа он обнародовал их в TikTok, а 20 августа отправил брату потерпевшей через Instagram.

Мужчину задержали сотрудники прокуратуры Тбилиси. Ему предъявили обвинения в незаконном хранении и распространении информации, отражающей личную жизнь (части 1 и 2 статьи 157 УК Грузии).

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого.


