|
|
|
Жителю Тбилиси грозит до 8 лет за распространение интимных фото знакомой в соцсетях
21.08.2025 22:50
До 8 лет тюрьмы грозит жителю Тбилиси, распространившему интимные фото своей знакомой в соцсетях. Об этом сообщает прокуратура Грузии.
Расследование установило, что обвиняемый незаконно хранил приватные фото и видео потерпевшей. 19 августа он обнародовал их в TikTok, а 20 августа отправил брату потерпевшей через Instagram.
Мужчину задержали сотрудники прокуратуры Тбилиси. Ему предъявили обвинения в незаконном хранении и распространении информации, отражающей личную жизнь (части 1 и 2 статьи 157 УК Грузии).
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна