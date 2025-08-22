Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Два человека погибли в результате ДТП в Боржоми


22.08.2025   11:16


Жертвами аварии в Боржоми стали два человека, 3 пострадали. По распространившейся информации, столкнулись автомобиль Toyota и трайлер.

Как сообщают МВД, по факту начато расследование по части восьмой статьи 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).


