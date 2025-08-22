Два человека погибли в результате ДТП в Боржоми

22.08.2025 11:16





Жертвами аварии в Боржоми стали два человека, 3 пострадали. По распространившейся информации, столкнулись автомобиль Toyota и трайлер.



Как сообщают МВД, по факту начато расследование по части восьмой статьи 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).





