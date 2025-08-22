В Озургети муж убил жену из охотничьего ружья

В Озургети муж убил жену. По существующей информации, он ранил женщину из охотничьего ружья.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование ведётся по статье 11 прима 109 Уголовного кодекса, которая подразумевает умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Мужчина был задержан по горячему следу.





