|
|
|
В Озургети муж убил жену из охотничьего ружья
22.08.2025 15:26
В Озургети муж убил жену. По существующей информации, он ранил женщину из охотничьего ружья.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование ведётся по статье 11 прима 109 Уголовного кодекса, которая подразумевает умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Мужчина был задержан по горячему следу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна