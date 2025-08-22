|
С начала года в Грузии в результате ДТП погибло 216 человек
22.08.2025 16:00
С января по июнь 2025 года в Грузии в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 216 человек.
За тот же период в авариях пострадали 3816 человек.
Такие официальные данные обнародовало Министерство внутренних дел Грузии за первые два квартала 2025 года.
Среди погибших – трое детей в возрасте до 6 лет и 11 подростков до 17 лет.
Из 216 погибших в ДТП 79 были пешеходами, которые не передвигались на автомобилях.
Больше всего жертв аварий зафиксировано в Тбилиси – 50 человек. На втором месте регион Имерети – 45 погибших, на третьем Аджария – 30.
По статистике МВД, наиболее частыми предполагаемыми причинами аварий в первые полугодие 2025 года стали:
• маневр поворота,
• выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона,
• неправильное использование пешеходного перехода,
• несоблюдение дистанции,
• превышение установленной скорости,
• вождение в состоянии алкогольного опьянения и др.
В прошлом, 2024 году, в Грузии в результате ДТП погибло 444 человека, из них 101 – пешеход.
