С начала года в Грузии в результате ДТП погибло 216 человек

22.08.2025 16:00





С января по июнь 2025 года в Грузии в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 216 человек.



За тот же период в авариях пострадали 3816 человек.

Такие официальные данные обнародовало Министерство внутренних дел Грузии за первые два квартала 2025 года.



Среди погибших – трое детей в возрасте до 6 лет и 11 подростков до 17 лет.



Из 216 погибших в ДТП 79 были пешеходами, которые не передвигались на автомобилях.



Больше всего жертв аварий зафиксировано в Тбилиси – 50 человек. На втором месте регион Имерети – 45 погибших, на третьем Аджария – 30.



По статистике МВД, наиболее частыми предполагаемыми причинами аварий в первые полугодие 2025 года стали:



• маневр поворота,

• выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона,

• неправильное использование пешеходного перехода,

• несоблюдение дистанции,

• превышение установленной скорости,

• вождение в состоянии алкогольного опьянения и др.



В прошлом, 2024 году, в Грузии в результате ДТП погибло 444 человека, из них 101 – пешеход.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





