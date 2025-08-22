В Грузии разоблачили мошенников, снабжавших детсады суррогатными молочными продуктами

В Грузии задержали двух предпринимателей, которые поставляли в детские сады дешевые суррогаты вместо качественных молочных продуктов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина страны.



По данным ведомства, их компании выполняли госконтракты на снабжение дошкольных учреждений в 2025 году, однако вместо предусмотренных договором позиций обвиняемые поставляли в детские сады «низкокалорийные и дешевые молочные продукты». Таким образом они присвоили около 20 тысяч лари бюджетных средств.



Дело возбуждено по части 3 статьи 180 части УК Грузии – мошенничество, совершенное в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.



