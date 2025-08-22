Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии разоблачили мошенников, снабжавших детсады суррогатными молочными продуктами


22.08.2025   16:29


В Грузии задержали двух предпринимателей, которые поставляли в детские сады дешевые суррогаты вместо качественных молочных продуктов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина страны.

По данным ведомства, их компании выполняли госконтракты на снабжение дошкольных учреждений в 2025 году, однако вместо предусмотренных договором позиций обвиняемые поставляли в детские сады «низкокалорийные и дешевые молочные продукты». Таким образом они присвоили около 20 тысяч лари бюджетных средств.

Дело возбуждено по части 3 статьи 180 части УК Грузии – мошенничество, совершенное в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.


Источник: SOVA
