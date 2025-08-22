|
|
|
В Грузии разоблачили мошенников, снабжавших детсады суррогатными молочными продуктами
22.08.2025 16:29
В Грузии задержали двух предпринимателей, которые поставляли в детские сады дешевые суррогаты вместо качественных молочных продуктов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина страны.
По данным ведомства, их компании выполняли госконтракты на снабжение дошкольных учреждений в 2025 году, однако вместо предусмотренных договором позиций обвиняемые поставляли в детские сады «низкокалорийные и дешевые молочные продукты». Таким образом они присвоили около 20 тысяч лари бюджетных средств.
Дело возбуждено по части 3 статьи 180 части УК Грузии – мошенничество, совершенное в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна