Два человека задержаны по обвинению в злоупотреблении служебным положением

Прокуратура предъявила обвинение двум лицам в мошенническом присвоении крупной суммы денег путем злоупотребления служебным положением.



«Расследование, проведенное Следственной службой Министерства финансов Грузии, выявило, что руководители различных компаний, нарушая условия и сроки, предусмотренные договором о государственной закупке, поставляли низкокалорийные и дешевые молочные продукты объединениям дошкольных и внешкольных образовательных учреждений в нескольких муниципалитетах, тем самым мошенническим путем приобретя около 20 000 лари, принадлежащих государству.



Задержанным предъявлено обвинение по статье 180, части второй, подпунктам «б» и «а» и «б» части третьей (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает до 9 лет лишения свободы в качестве вида и меры наказания.



«Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения», — заявили в прокуратуре.





