Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Два человека задержаны по обвинению в злоупотреблении служебным положением


23.08.2025   13:52


Прокуратура предъявила обвинение двум лицам в мошенническом присвоении крупной суммы денег путем злоупотребления служебным положением.

«Расследование, проведенное Следственной службой Министерства финансов Грузии, выявило, что руководители различных компаний, нарушая условия и сроки, предусмотренные договором о государственной закупке, поставляли низкокалорийные и дешевые молочные продукты объединениям дошкольных и внешкольных образовательных учреждений в нескольких муниципалитетах, тем самым мошенническим путем приобретя около 20 000 лари, принадлежащих государству.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 180, части второй, подпунктам «б» и «а» и «б» части третьей (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает до 9 лет лишения свободы в качестве вида и меры наказания.

«Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения», — заявили в прокуратуре.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна