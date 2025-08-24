25 человек оштрафованы за езду на квадроциклах по батумскому бульвару

24.08.2025 15:25





За август штраф за езду на электромобилях и квадроциклах получили 25 человек — они передвигались по батумскому бульвара на данных видах транспорта, что запрещено законом.



Согласно изданию Batumelebi, инспектора, выписывающие штрафы, работают с продленным графиком — до 12 ночи, так как к этому времени растет число нарушителей.



Данный запрет в силе с 2019 года. Ввести его просила администрация бульвара, ссылаясь на то, что в результате столкновения с квадроциклами пострадали немало граждан, в том числе детей.





