25 человек оштрафованы за езду на квадроциклах по батумскому бульвару


24.08.2025   15:25


За август штраф за езду на электромобилях и квадроциклах получили 25 человек — они передвигались по батумскому бульвара на данных видах транспорта, что запрещено законом.

Согласно изданию Batumelebi, инспектора, выписывающие штрафы, работают с продленным графиком — до 12 ночи, так как к этому времени растет число нарушителей.

Данный запрет в силе с 2019 года. Ввести его просила администрация бульвара, ссылаясь на то, что в результате столкновения с квадроциклами пострадали немало граждан, в том числе детей.


