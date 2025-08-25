Грузинский капитан танкера Eagle S предстанет сегодня перед судом в Финляндии JAMnews

Гражданин Грузии Давид Вадачкория, являющийся капитаном танкера Eagle S, задержанного в декабре 2024 года в Финском залива, а также его первый и второй помощники, сегодня предстанут перед судом в Финляндии по делу о перерезании подводных кабелей.



В декабре 2024 года судно Eagle S, выйдя из порта Санкт-Петербурга, протащило якорь десятки километров по морскому дну, что привело к повреждению силового кабеля Estlink 2, соединявшего Финляндию и Эстонию, а также четырёх интернет-кабелей. После этого танкер, считавшийся одним из кораблей «теневого флота» Российской Федерации, был задержан.



Экипаж судна состоит из граждан Грузии и Индии.



Следствие полагает, что это было сделано намеренно. Капитан судна Давид Вадачкория обвиняется в умышленном повреждении частной собственности. Ущерб оценивается в 60 миллионов евро.



Так называемый «теневой флот» России состоит из старых судов с неизвестными владельцами, единственной целью которых является нелегальная транспортировка нефти из стран, находящихся под санкциями, в другие страны.



Умышленное повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах карается в Финляндии лишением свободы на срок до 10 лет, а вмешательство в работу инфраструктуры связи при отягчающих обстоятельствах – лишением свободы на срок до 5 лет.



Сторона обвиняемого вину отрицает и утверждает, что Финляндия не обладает юрисдикцией в отношении данного дела, поскольку инцидент произошёл за пределами ее территориальных вод.



Вскоре после задержания, 3 января Давид Вадачкория заявил газете Helsingin Sanomat, что это был «обычный морской инцидент».



Финская телерадиокомпания Yle, ссылаясь на сайт мониторинга движения судов MarineTraffic, сообщила, что танкер значительно снизил скорость вблизи линии электропередачи, что, по их мнению, доказывает злой умысел.



