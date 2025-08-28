|
|
|
В Грузии задержали мужчину, принуждавшего знакомую к сексу через шантаж и угрозы
28.08.2025 18:15
Прокуратура Грузии сообщила о задержании мужчины, который шантажировал свою знакомую и принуждал ее к сексу.
По данным следствия, обвиняемый угрожал распространить незаконно полученные интимные фото и видео потерпевшей, если она откажется вступать с ним в половую связь. Он также обещал убить женщину и членов ее семьи. В какой-то момент через интернет он распространил информацию о ее интимных отношениях с несколькими людьми.
Кроме того, мужчина систематически преследовал потерпевшую: следил за ее перемещениями, контролировал, какую одежду она носит, читал ее переписки и навязывал общение против ее воли.
Ему предъявлены обвинения в незаконном распространении информации о личной жизни, угрозах и преследовании (ч. 1 ст. 157, ч. 1 ст. 139 и ч. 1 ст. 151 УК Грузии). Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
|
|
|
