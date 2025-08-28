В Тбилиси планируется реконструкция уникальных исторических домов в Старом городе

Фонд развития Тбилиси одновременно объявил несколько тендеров на реконструкцию исторических зданий и инженерной инфраструктуры на улицах Ингороква, Леонидзе и Сулхан-Саба. По данным агентства bm.ge, общая смета составляет 82,6 млн лари (более $30,6 млн).



Работы включают восстановление фасадов, укрепление конструкций и обновление коммуникаций – от водоснабжения до канализации. Заявленные сроки реализации варьируются от 6 до 18 месяцев.

Тендеры

• 22,0 млн лари – реконструкция домов на Сулхан-Саба (№1, №4 и №7) и Леонидзе (№2/г);

• 16,1 млн – Ингороква №1, Леонидзе №9, №2 и №4;

• 13,2 млн – Сулхан-Саба №5, №7 и №9;

• 11,6 млн – Ингороква №3 и №6;

• 7,9 млн – Ингороква №7 (башня), №12 и №14;

• 6,9 млн – Сулхан-Саба №1 и Леонидзе №5 и №3;

• 4,6 млн – инженерные коммуникации на Ингороква и Сулхан-Саба.



Подрядчики начнут работы после подписания договоров, а подача предложений продолжится в течение сентября.



Историк Тамар Тавадзе подчеркивает, что речь идет не просто о ремонте, а о сохранении уникальной истории Тбилиси:

«Павле Ингороква – одна из самых старых улиц города, здесь каждый дом – памятник архитектуры и культуры. Эти здания не просто стены, это целые истории жизни известных людей».



Несколько примеров



• Павле Ингороква №10 – доходный дом, построенный в 1877 году тифлисским губернским архитектором Тимофеем Белоем, в 1880 году надстроен третий этаж по проекту Отто Симонсона. Владельцем был коллежский советник Антон Соломонович Корганов, известный финансист и меценат Тифлиса.

• Павле Ингороква №14 – дом Ефимии Зубаловой (в девичестве Таировой), построенный в 1888 году по проекту Отто Симонсона. Здесь жили представители семьи Зубалашвили, а также известный английский дипломат и переводчик Оливер Уордроп, сам Павле Ингороква и композитор Микаэл Таривердиев. Во дворе этого дома снималась сцена фильма «Мелодия Верийского квартала».

• Сторожевая башня – «визитная карточка» Ингороква. «Кошка» была построена в 1860-х годах как часть резиденции царского наместника, великого князя Михаила Николаевича Романова. Сегодня она используется как пространство для творческой молодежи.



Тавадзе выразила надежду, что при реконструкции исторический облик зданий будет максимально сохранен. Она подчеркнула, что каждый дом на этих улицах уникален и заслуживает бережного отношения.







