Батуми начато расследование инцидента, произошедшего утром 28 августа

29.08.2025 15:26





Начато расследование инцидента, произошедшего утром 28 августа в Батуми. Пока неизвестно, был ли кто-то задержан.



На распространённой видеозаписи, опубликованной в нескольких телеграм-каналах, видно, как неизвестные избивают парня ногами, а затем пытаются его задушить.



В пресс-центре МВД сообщили грузинской службе Радио Свобода, что расследование ведётся по статье 126 Уголовного кодекса («Групповое насилие»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.



На кадрах, распространённых телеканалом «Пирвели», зафиксировано, как сотрудники полиции утром 29 августа проводят следственные действия на месте происшествия. Пока не сообщается, через какое время после инцидента полиция прибыла на место, и кто ее вызвал.



На видеозаписи видно, как четверо молодых людей окружают упавшего на землю парня на улице Марджанишвили в Батуми, недалеко от парка. Двое из них бьют его по рукам и ногам, другие пытаются их остановить.



Затем появляются ещё несколько человек. В следующем эпизоде пострадавший уже сидит на земле возле скамейки в парке. Один из нападавших удерживает его и продолжает бить ногами, другой обхватывает шею и пытается задушить. В то же время несколько молодых людей бросают другого парня на землю и начинают избивать его.



Двое участников инцидента, предположительно, русскоязычные, остальные говорили по-грузински. По предварительным данным, помимо насилия, имело место и ограбление.



В телеграм-канале «Батумчик» опубликовано обращение девушки, которая, как утверждается, сняла видео и также была избита. «Нет, мы никого не оскорбляли», – пишет она, опровергая версию, что драке предшествовало оскорбление в адрес её зачинщиков.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





