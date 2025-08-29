|
На 31 июля в тюрьмах Грузии содержались в общей сложности 9 845 человек
29.08.2025 17:12
По состоянию на 31 июля 2025 года в учреждениях пенитенциарного департамента Грузии содержались в общей сложности 9 845 человек, среди них 9 393 мужчины и 452 женщины.
Эта информация опубликована в отчёте по уголовной статистике, представленном сегодня Национальной службой статистики Грузии.
Количество обвиняемых и осуждённых мужчин (9 393) составляет 0,53% от общей численности мужского населения страны (1 780 575). Количество обвиняемых и осуждённых женщин (452) соответствует 0,02% от женского населения Грузии (1 923 931).
В отчёте отмечается:
«В статистическом управлении департамента мониторинга Специальной пенитенциарной службы ежемесячно проводится процентное сопоставление общего числа обвиняемых и осуждённых с данными Национальной службы статистики о численности населения Грузии на 1 января 2025 года. По состоянию на 31 июля текущего года общее количество обвиняемых и осуждённых (9 845 человек) составило 0,27% от общей численности населения страны (3 704 506 человек)».
Согласно данным საქსტат, общее лимитированное количество мест в 14 пенитенциарных учреждениях Грузии составляет 12 332. Это означает, что на 31 июля 2025 года фактическое число заключённых (9 845 человек) было на 2 487 меньше установленного лимита, что составляет 20,2% свободных мест.
