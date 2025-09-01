На таможне Сарпи пресечен ввоз незадекларированных ювелирных изделий

По данным Следственной службы Министерства финансов, на таможне Сарпи выявлен факт незаконного ввоза товаров в особо крупном размере.



Согласно материалам следствия, гражданин иностранного государства через таможенный пункт пропуска «Сарпи» на легковом автомобиле, скрыв от таможенного контроля, ввёз на территорию Грузии 179 граммов ювелирных изделий из золота с инкрустацией драгоценными камнями.



В ходе следственных действий было изъято ювелирное изделие, стоимость которого превышает 56 000 лари, – сообщает Следственная служба.



Расследование ведётся по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.





