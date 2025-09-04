Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Национальное агентство продовольствия проводит бесплатную вакцинацию животных


04.09.2025   20:52


Национальное агентство продовольствия проводит бесплатную вакцинацию животных против 6 опасных заболеваний.

В 2025 году Департамент ветеринарии агентства осуществил по всей стране более 3,3 млн вакцинаций и ревакцинаций крупного и мелкого рогатого скота.

В рамках государственной программы защиты здоровья животных вакцинация проводится против:

• Турецкой болезни — 1 207 500 (515 113 голов КРС, 692 387 голов МРС)

• Сибирской язвы — 501 147 (296 000 КРС, 200 440 МРС)

• Бешенства — 234 214

• Бруцеллёза — 126 094 (106 585 КРС, 19 509 МРС)

• Оспы мелкого рогатого скота — 294 678

• Чумы мелкого рогатого скота — 954 781

Ветеринары агентства осуществляют контроль здоровья животных во всех муниципалитетах, включая рынки живого скота и летние/зимние пастбища.
Важно отметить: в текущем году не зафиксировано случаев массового падежа животных, вызванного опасными инфекционными заболеваниями или отравлениями.

Параллельно с вакцинацией агентство строго контролирует бойни, аграрные рынки, розничные и оптовые торговые точки, а также объекты общественного питания. Особое внимание уделяется мясу, мясным продуктам, молоку и молочной продукции.

Агентство призывает граждан покупать продукты — особенно высокого риска — только в официальных торговых объектах, где соблюдаются санитарные и температурные нормы. Мясо на рынке должно сопровождаться ветеринарным документом (форма №2). В случае выявления нарушений потребители могут позвонить на горячую линию 15-01.


