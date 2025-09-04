Национальное агентство продовольствия проводит бесплатную вакцинацию животных

Национальное агентство продовольствия проводит бесплатную вакцинацию животных против 6 опасных заболеваний.



В 2025 году Департамент ветеринарии агентства осуществил по всей стране более 3,3 млн вакцинаций и ревакцинаций крупного и мелкого рогатого скота.



В рамках государственной программы защиты здоровья животных вакцинация проводится против:



• Турецкой болезни — 1 207 500 (515 113 голов КРС, 692 387 голов МРС)



• Сибирской язвы — 501 147 (296 000 КРС, 200 440 МРС)



• Бешенства — 234 214



• Бруцеллёза — 126 094 (106 585 КРС, 19 509 МРС)



• Оспы мелкого рогатого скота — 294 678



• Чумы мелкого рогатого скота — 954 781



Ветеринары агентства осуществляют контроль здоровья животных во всех муниципалитетах, включая рынки живого скота и летние/зимние пастбища.

Важно отметить: в текущем году не зафиксировано случаев массового падежа животных, вызванного опасными инфекционными заболеваниями или отравлениями.



Параллельно с вакцинацией агентство строго контролирует бойни, аграрные рынки, розничные и оптовые торговые точки, а также объекты общественного питания. Особое внимание уделяется мясу, мясным продуктам, молоку и молочной продукции.



Агентство призывает граждан покупать продукты — особенно высокого риска — только в официальных торговых объектах, где соблюдаются санитарные и температурные нормы. Мясо на рынке должно сопровождаться ветеринарным документом (форма №2). В случае выявления нарушений потребители могут позвонить на горячую линию 15-01.





