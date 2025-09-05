В 2025 году в Грузии бесплатно вакцинировали более 3,3 млн голов скота

С начала 2025 года в Грузии бесплатно вакцинировали более 3,3 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.



В частности, в рамках госпрограммы охраны здоровья животных от ящура привили более 1,2 млн голов скота, от сибирской язвы – 501,1 тыс., от бешенства – 234,2 тыс., бруцеллеза – 126 тыс., оспы мелкого рогатого скота – 294,7 тыс., чумы мелких жвачных – 954,8 тыс..



«Отметим, что в текущем году не было зафиксировано случаев массовой гибели животных, вызванной опасными инфекционными заболеваниями или отравлениями», — уверяют в ведомстве.



Ветеринары агентства следят за здоровьем животных во всех муниципалитетах, включая рынки живого скота, летние и зимние пастбища. Параллельно с вакцинацией на постоянной основе проводятся инспекции на скотобойнях, объектах общественного питания, розничной и оптовой торговли.



В июне текущего года случаи сибирской язвы зафиксировали в селе Очхамури Кобулетского муниципалитета. Вскоре после этого государство выплатило компенсацию фермеру, потерявшему скот. Точные масштабы ущерба и сумма выплат не разглашаются, однако это стало первым зарегистрированным случаем возмещения подобного рода.



