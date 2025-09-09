Сотрудники Лесного агентства выявили 54 факта нарушений в августе

Сотрудники Национального лесного агентства выявили 54 факта нарушений в августе. 46 из них связаны с незаконной рубкой и транспортировкой древесины. Изъято до 158 кубометров незаконно заготовленной древесины различных пород. Изъятая древесина складирована на «деловых складах» Агентства.



По всей стране из 46 случаев незаконной вырубки леса одно нарушение было выявлено сотрудниками Лесной службы Имерети, 7 – сотрудниками Лесной службы Самцхе-Джавахети, 13 – сотрудниками Лесной службы Гурии, 7 – сотрудниками Лесной службы Квемо-Картли, 10 – сотрудниками Лесной службы Кахети, 1 – сотрудниками Лесной службы Мцхета-Мтианети, 5 – сотрудниками Лесной службы Шида Картли и 2 – сотрудниками Лесной службы Рача-Лечхуми-Квемо-Сванети.



Также в августе было выявлено 8 случаев самовольного изъятия имущества Государственного лесного фонда: из них 1 – сотрудниками Лесной службы Самцхе-Джавахети, 1 – сотрудниками Лесной службы Квемо-Картли, 5 – сотрудниками Лесной службы Шида Картли и 1 – сотрудниками Лесной службы Рача-Лечхуми-Квемо-Сванети.



Примечательно, что в январе-августе 2025 года по всей стране было выявлено 418 случаев незаконной вырубки и транспортировки древесины; объём ресурсов, хранящихся на «деловых складах», составил 1093 кубометра.



С января 2025 года сотрудники Национального агентства лесного хозяйства выявили 54 случая самовольного изъятия государственного лесного фонда по всей стране.





