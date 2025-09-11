|
Тбилиси признан одним из лучших городов для экспатов по версии Preply
11.09.2025 11:19
Согласно рейтингу образовательной платформы Preply, столица Грузии, Тбилиси, заняла почетное 19 место среди лучших городов мира для проживания и работы иностранцев.
Выбором Тбилиси как привлекательного места для жизни и карьеры обусловлено сочетание доступных цен на жилье, динамично развивающегося IT-сектора и богатой культурной среды. Столица Грузии опередила такие города, как португальский Порту, и оказалась в одном ряду с крупными мегаполисами, включая Копенгаген, Монреаль и Валенсию.
При составлении рейтинга учитывалось 10 ключевых показателей: уровень заработной платы, стоимость аренды жилья, скорость интернет-соединения, уровень безопасности и время, необходимое для изучения языка.
Лидером рейтинга стал Таллинн, а в пятерку лучших также вошли Берн, Сингапур, Базель и Роттердам.
