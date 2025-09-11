|
В Грузии присвоили транзитный норвежский лосось почти на полмиллиона долларов
11.09.2025 12:16
Следственная служба Минфина Грузии сообщила о раскрытии крупного хищения при транзите норвежской рыбы в Казахстан.
По делу задержаны двое человек, еще одному предъявили обвинения заочно.
«По заранее разработанной обвиняемыми схеме из двух опломбированных фур, следовавших транзитом из Норвегии в Казахстан, на территории Грузии была выгружена рыба стоимостью 1 144 716 лари, которую члены преступной группы незаконно присвоили», – заявили в службе.
С целью сокрытия преступления дальше по маршруту следования груза – в Азербайджан – отправили пустые машины, хотя в таможенных документах и было указано, что они перевозят рыбу.
Расследование продолжается по частям 2 и 3 статьи 182 УК Грузии – присвоение в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Это преступление которая наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.
В Минфине не исключают, что круг обвиняемых расширится.
