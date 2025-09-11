|
|
|
Два человека задержаны по обвинению в хищении чужого имущества
11.09.2025 16:37
Финансово-следственная служба Грузии сообщила о задержании двух человек по делу о хищении чужого имущества в особо крупном размере. Ещё одному фигуранту обвинение предъявлено заочно.
Согласно официальной информации, сотрудники службы при координации с Генпрокуратурой провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате которых выяснилось: обвиняемые по заранее разработанной схеме разгрузили в Грузии два опломбированных трейлера, следовавших транзитом из Норвегии в Казахстан.
Из грузовиков было незаконно изъято рыбы на сумму 1 144 716 лари, которую члены группы присвоили. Чтобы скрыть преступление, пустые трейлеры выехали в сторону Азербайджана с документами, согласно которым якобы перевозили указанный груз.
Следствие продолжает устанавливать и изобличать других участников схемы.
Дело расследуется по ч. 2 и ч. 3 ст. 182 УК Грузии (хищение в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна