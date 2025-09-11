Два человека задержаны по обвинению в хищении чужого имущества

Финансово-следственная служба Грузии сообщила о задержании двух человек по делу о хищении чужого имущества в особо крупном размере. Ещё одному фигуранту обвинение предъявлено заочно.



Согласно официальной информации, сотрудники службы при координации с Генпрокуратурой провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате которых выяснилось: обвиняемые по заранее разработанной схеме разгрузили в Грузии два опломбированных трейлера, следовавших транзитом из Норвегии в Казахстан.



Из грузовиков было незаконно изъято рыбы на сумму 1 144 716 лари, которую члены группы присвоили. Чтобы скрыть преступление, пустые трейлеры выехали в сторону Азербайджана с документами, согласно которым якобы перевозили указанный груз.



Следствие продолжает устанавливать и изобличать других участников схемы.



Дело расследуется по ч. 2 и ч. 3 ст. 182 УК Грузии (хищение в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет.





