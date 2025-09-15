В 2025 году возобновились археологические исследования на территории крепости Петра

В 2025 году возобновились археологические исследования на территории крепости Петра. На первом этапе завершены работы во внутреннем пространстве малой церкви. В глубине малой церкви, расположенной в центральном нефе трёхнефной базилики, были выявлены остатки нового сооружения, сохранившиеся лишь на уровне фундамента.



Стена этого сооружения примыкает к центральному нефу трёхнефной базилики, но с запада выходит за пределы малой церкви. Для уточнения границ постройки был исследован восточный участок северного нефа, где подтвердилось наличие, вероятно, одновременных по времени стен, представленных остатками овальной формы, заключёнными между двумя рядами кладки, ориентированными с юга на север. Принадлежность этих остатков требует дополнительных исследований.



К числу интересных находок следует отнести остатки угла стены, характерной для эпохи трёхнефной базилики, сложенной из чередующихся отёсанных квадров и глиняных плит. Они были обнаружены на восточном участке более поздней пристройки, примыкающей к северному нефу. Стена распространяется в южном и восточном направлениях. Изучить её северную границу полностью не удалось, так как часть стены оказалась под полом поздней эпохи, выполненным из известкового раствора.



Также завершены работы во внутреннем пространстве нартекса базилики и с внешней стороны западной стены. Подтверждено, что сохранившиеся остатки кладки на стенах нартекса, направленные внутрь, относятся к контрфорсам, укреплявшим стены нартекса. Полностью очищена западная стена нартекса, сложенная из хорошо обработанных квадров с чередованием глиняных плит. Стена нартекса возведена достаточно прочно, её фундамент укреплён двойным рядом кладки.



Открытия этого года предоставили дополнительные материалы для установления хронологической сопоставимости трёхнефной базилики ранневизантийской эпохи с более поздними сооружениями, а также для уточнения отдельных архитектурных деталей.



Руководитель экспедиции – археолог Гилрги Тавамаишвили.





