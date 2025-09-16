Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Рустави третий день ищут пропавшего 16-летнего подростка


16.09.2025   21:01


В Рустави уже второй день продолжаются поисково-спасательные работы по делу о пропаже 16-летнего подростка.

МЧС сообщает, что спасатели вместе с водолазами обследуют реку Мтквари, где, по версии следствия, может находиться юноша.

На центральном мосту, соединяющем правый и левый берега, правоохранители обнаружили верхнюю одежду, которая, предположительно, принадлежит пропавшему подростку. Именно это стало основанием для масштабных поисков в реке.

Подросток из Рустави исчез после 02:00 ночи 14 сентября и с тех пор не выходит на связь.


