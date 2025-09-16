В Рустави третий день ищут пропавшего 16-летнего подростка

В Рустави уже второй день продолжаются поисково-спасательные работы по делу о пропаже 16-летнего подростка.



МЧС сообщает, что спасатели вместе с водолазами обследуют реку Мтквари, где, по версии следствия, может находиться юноша.



На центральном мосту, соединяющем правый и левый берега, правоохранители обнаружили верхнюю одежду, которая, предположительно, принадлежит пропавшему подростку. Именно это стало основанием для масштабных поисков в реке.



Подросток из Рустави исчез после 02:00 ночи 14 сентября и с тех пор не выходит на связь.





