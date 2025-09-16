|
|
|
В Рустави третий день ищут пропавшего 16-летнего подростка
16.09.2025 21:01
В Рустави уже второй день продолжаются поисково-спасательные работы по делу о пропаже 16-летнего подростка.
МЧС сообщает, что спасатели вместе с водолазами обследуют реку Мтквари, где, по версии следствия, может находиться юноша.
На центральном мосту, соединяющем правый и левый берега, правоохранители обнаружили верхнюю одежду, которая, предположительно, принадлежит пропавшему подростку. Именно это стало основанием для масштабных поисков в реке.
Подросток из Рустави исчез после 02:00 ночи 14 сентября и с тех пор не выходит на связь.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна