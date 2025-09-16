В Тбилисском аэропорту скоро появятся роботы

В Тбилисском аэропорту скоро появятся роботы. Новые сотрудники TAV Georgia приступят к своим обязанностям с 1 октября, — рассказала генеральный менеджер Теа Закарадзе на мероприятии, посвящённом 20-летию деятельности компании.



Роботы TJ 1 и TJ 2 будут помогать пассажирам аэропорта, однако их конкретные обязанности пока не раскрываются.



С января по июнь столичный хаб принял рекордные 2 358 937 пассажиров, что на 11% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Также на 15% выросло и количество рейсов, достигнув 11 814 штук.



Недавно в аэропорту заработала услуга Fast Track, которая позволяет пассажирам с премиальным доступом быстрее пройти все паспортные процедуры и покинуть терминал.





