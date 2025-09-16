|
|
|
В Тбилисском аэропорту скоро появятся роботы
16.09.2025 21:09
В Тбилисском аэропорту скоро появятся роботы. Новые сотрудники TAV Georgia приступят к своим обязанностям с 1 октября, — рассказала генеральный менеджер Теа Закарадзе на мероприятии, посвящённом 20-летию деятельности компании.
Роботы TJ 1 и TJ 2 будут помогать пассажирам аэропорта, однако их конкретные обязанности пока не раскрываются.
С января по июнь столичный хаб принял рекордные 2 358 937 пассажиров, что на 11% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Также на 15% выросло и количество рейсов, достигнув 11 814 штук.
Недавно в аэропорту заработала услуга Fast Track, которая позволяет пассажирам с премиальным доступом быстрее пройти все паспортные процедуры и покинуть терминал.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна