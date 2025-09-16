Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилисском аэропорту скоро появятся роботы


16.09.2025   21:09


В Тбилисском аэропорту скоро появятся роботы. Новые сотрудники TAV Georgia приступят к своим обязанностям с 1 октября, — рассказала генеральный менеджер Теа Закарадзе на мероприятии, посвящённом 20-летию деятельности компании.

Роботы TJ 1 и TJ 2 будут помогать пассажирам аэропорта, однако их конкретные обязанности пока не раскрываются.

С января по июнь столичный хаб принял рекордные 2 358 937 пассажиров, что на 11% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Также на 15% выросло и количество рейсов, достигнув 11 814 штук.

Недавно в аэропорту заработала услуга Fast Track, которая позволяет пассажирам с премиальным доступом быстрее пройти все паспортные процедуры и покинуть терминал.


