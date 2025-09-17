Качество воды Черного моря по всему периметру побережья Грузии находится в пределах нормы

«Согласно данным лабораторных исследований, проведенных агентством к настоящему моменту, качество воды Черного моря по всему периметру побережья Грузии находится в пределах нормы», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.



Сообщается, что Национальное агентство окружающей среды осуществляет постоянный мониторинг качества воды Черного моря.



«Исследования проводятся ежемесячно в 12 точках и позволяют определить параметры морской воды: 13 тяжёлых металлов, общие нефтяные углеводороды, 16 полиароматических углеводородов, а также концентрацию других физико-химических показателей.



Пробы, отобранные из Чёрного моря, отправляются в аккредитованную лабораторию анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства окружающей среды, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам. Согласно лабораторным исследованиям, проведённым агентством на сегодняшний день, качество воды Чёрного моря по всему периметру побережья Грузии находится в пределах нормы. Примечательно, что Национальное агентство окружающей среды, в соответствии с Рамочной директивой ЕС по морской стратегии, продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга. Результаты лабораторных исследований, проводимых Национальным агентством окружающей среды, публикуются на сайте агентства», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.







