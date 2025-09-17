В Кутаиси построят современный многофункциональный парк на 70 гектарах

В Кутаиси, рядом со зданием бывшего парламента, обустроят современный многофункциональный парк.



Место будущего строительства посетил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе представил ему детали проекта.



Конкурс на проектирование уже объявлен Муниципальным фондом развития.



Что предусмотрено в парке:



• детские игровые зоны,



• спортивные площадки и фитнес-пространства,



• сеть пешеходных и велосипедных дорожек,



• культурные и образовательные зоны,



• открытая сцена и павильоны,



• площадки для мероприятий,



• информационный центр, перголы, шахматные столы,



• декоративные озёра и фонтаны.





Также проект включает установку наружного освещения, оросительной системы, инфраструктуры безопасности и видеонаблюдения.



Пространство будет полностью адаптировано для людей с особыми потребностями.





