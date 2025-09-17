|
В Кутаиси построят современный многофункциональный парк на 70 гектарах
17.09.2025 11:31
В Кутаиси, рядом со зданием бывшего парламента, обустроят современный многофункциональный парк.
Место будущего строительства посетил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе представил ему детали проекта.
Конкурс на проектирование уже объявлен Муниципальным фондом развития.
Что предусмотрено в парке:
• детские игровые зоны,
• спортивные площадки и фитнес-пространства,
• сеть пешеходных и велосипедных дорожек,
• культурные и образовательные зоны,
• открытая сцена и павильоны,
• площадки для мероприятий,
• информационный центр, перголы, шахматные столы,
• декоративные озёра и фонтаны.
Также проект включает установку наружного освещения, оросительной системы, инфраструктуры безопасности и видеонаблюдения.
Пространство будет полностью адаптировано для людей с особыми потребностями.
