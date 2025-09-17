Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кутаиси построят современный многофункциональный парк на 70 гектарах


17.09.2025   11:31


В Кутаиси, рядом со зданием бывшего парламента, обустроят современный многофункциональный парк.

Место будущего строительства посетил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе представил ему детали проекта.

Конкурс на проектирование уже объявлен Муниципальным фондом развития.

Что предусмотрено в парке:

• детские игровые зоны,

• спортивные площадки и фитнес-пространства,

• сеть пешеходных и велосипедных дорожек,

• культурные и образовательные зоны,

• открытая сцена и павильоны,

• площадки для мероприятий,

• информационный центр, перголы, шахматные столы,

• декоративные озёра и фонтаны.


Также проект включает установку наружного освещения, оросительной системы, инфраструктуры безопасности и видеонаблюдения.

Пространство будет полностью адаптировано для людей с особыми потребностями.


