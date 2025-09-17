Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Движение транспорта в районе «Хуалинг» будет ограничено


17.09.2025   13:52


В связи с мероприятием, запланированным на 18 сентября в поселении «Хуалинг» Самгорского района, движение транспорта по проспекту Маршала Юзефа Пилсудского будет ограничено. Об этом сообщила мэрия Тбилиси.

Согласно опубликованной информации, ограничение будет действовать с 23:00 17 сентября до 14:00 18 сентября.

«Ограничение будет действовать на участке дороги от территории, прилегающей к гостинице «Хуалинг», до объездной дороги Тбилисского моря с 23:00 17 сентября до 14:00 18 сентября.

В указанный период времени транспортные средства, движущиеся из района, прилегающего к гостинице «Хуалинг» на проспекте Маршала Юзефа Пилсудского, смогут попасть на объездную дорогу Тбилисского моря, повернув налево с кругового перекрестка на пересечении улиц Виктора Купрадзе и Йотама Зедгенидзе, а затем в сторону объездной дороги Тбилисского моря.

Транспортные средства, движущиеся с объездной дороги Тбилисского моря, смогут попасть в район, прилегающий к гостинице «Хуалинг», с объездной дороги Тбилисского моря по дороге, прилегающей к поселку Хуалинг и улице Виктора Купрадзе.

Мэрия Тбилиси приносит извинения за причиненные неудобства» — говорится в информации.


