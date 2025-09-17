Движение транспорта в районе «Хуалинг» будет ограничено

В связи с мероприятием, запланированным на 18 сентября в поселении «Хуалинг» Самгорского района, движение транспорта по проспекту Маршала Юзефа Пилсудского будет ограничено. Об этом сообщила мэрия Тбилиси.



Согласно опубликованной информации, ограничение будет действовать с 23:00 17 сентября до 14:00 18 сентября.



«Ограничение будет действовать на участке дороги от территории, прилегающей к гостинице «Хуалинг», до объездной дороги Тбилисского моря с 23:00 17 сентября до 14:00 18 сентября.



В указанный период времени транспортные средства, движущиеся из района, прилегающего к гостинице «Хуалинг» на проспекте Маршала Юзефа Пилсудского, смогут попасть на объездную дорогу Тбилисского моря, повернув налево с кругового перекрестка на пересечении улиц Виктора Купрадзе и Йотама Зедгенидзе, а затем в сторону объездной дороги Тбилисского моря.



Транспортные средства, движущиеся с объездной дороги Тбилисского моря, смогут попасть в район, прилегающий к гостинице «Хуалинг», с объездной дороги Тбилисского моря по дороге, прилегающей к поселку Хуалинг и улице Виктора Купрадзе.



Мэрия Тбилиси приносит извинения за причиненные неудобства» — говорится в информации.





