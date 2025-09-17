Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В третий раз за последние 20 лет фотоловушка запечатлела леопарда, занесённого в Красную книгу Грузии


17.09.2025   14:43


В Национальном парке Алгети две фотоловушки фермы по разведению благородных оленей Национального агентства дикой природы запечатлели краснокнижного леопарда на внешнем периметре ограждения. Информацию об этом распространило министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По данным ведомства, это уже третий случай съёмки этого уникального и осторожного животного на камеру в Грузии за последние 20 лет.

«Вид, занесённый в Красную книгу мира – Panthera pardus, распространённый в Грузии в средние века, считается вымершим с середины XX века в результате браконьерства. В древности грузины называли «тигром» именно леопарда», — говорится в информации ведомства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна