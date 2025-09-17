В третий раз за последние 20 лет фотоловушка запечатлела леопарда, занесённого в Красную книгу Грузии

17.09.2025 14:43





В Национальном парке Алгети две фотоловушки фермы по разведению благородных оленей Национального агентства дикой природы запечатлели краснокнижного леопарда на внешнем периметре ограждения. Информацию об этом распространило министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



По данным ведомства, это уже третий случай съёмки этого уникального и осторожного животного на камеру в Грузии за последние 20 лет.



«Вид, занесённый в Красную книгу мира – Panthera pardus, распространённый в Грузии в средние века, считается вымершим с середины XX века в результате браконьерства. В древности грузины называли «тигром» именно леопарда», — говорится в информации ведомства.







