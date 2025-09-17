|
В реке Техури утонул молодой мужчина
17.09.2025 18:38
В реке Техури в Сенаки утонул молодой мужчина.
Случай произошёл некоторое время назад на территории Нокалакеви.
Информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
По их данным, тело уже поднято. Другие детали пока неизвестны.
