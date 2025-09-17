Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В реке Техури утонул молодой мужчина


17.09.2025   18:38


В реке Техури в Сенаки утонул молодой мужчина.

Случай произошёл некоторое время назад на территории Нокалакеви.

Информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

По их данным, тело уже поднято. Другие детали пока неизвестны.


