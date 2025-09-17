В реке Техури утонул молодой мужчина

В реке Техури в Сенаки утонул молодой мужчина.



Случай произошёл некоторое время назад на территории Нокалакеви.



Информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.



По их данным, тело уже поднято. Другие детали пока неизвестны.





