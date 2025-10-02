Владельцам клиники Kinderly Georgia грозит до 11 лет за хищение денег суррогатных матерей

До 11 лет тюрьмы грозит владельцам тбилисской клиники репродуктивной медицины Kinderly Georgia за присвоение денег, предназначенных для суррогатных матерей.



По информации МВД Грузии, один из владельцев клиники – Армен Меликян – задержан. Другому – гражданину Украины Руслану Тимошенко – обвинения предъявили заочно.



По данным ведомства, Kinderly обеспечивала поиск суррогатных матерей, а затем заключала с ними договоры от имени биологических родителей, выступая их представителями.



Действуя от имени фирмы, обвиняемые присвоили деньги своих клиентов, граждан Китая, которые предназначались на медицинские и бытовые расходы суррогатных матерей и выплату вознаграждения по договору.



МВД не уточняет число пострадавших и размер присвоенной суммы. Весной этого года СМИ сообщали, что претензии к Kinderly имеют до 150 суррогатных матерей. Грузинская служба Радио Свобода писала, некоторые из них не получили оговоренный контрактом гонорары в размере до $22 тыс. после рождения детей, другим перестали выплачивать деньги на повседневные расходы, такие как арендная плата, питание и коммунальные расходы. Роженицы говорили и о некачественной медицинской помощи.



По данным журналистов, среди суррогатных матерей, которые сотрудничали с Kinderly были как грузинки, так и гражданки Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины и России.



Следствие продолжается по пунктам «а» и «г» части 2 и пункту «б» части 3 статьи 182 УК Грузии — хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения.



Источник: Новости - Грузия

