На территории Грузии вновь отмечаются проблемы с качеством воздуха

08.10.2025 21:24





На территории Грузии вновь зафиксировали проблемы с качеством воздуха. Причина — трансграничное загрязнение, вызванное распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Так, фиксируется увеличение концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2,5).



На момент написания поста плохое качество воздуха наблюдается в части районов Тбилиси и Батуми, а также Рустави, а в Кутаиси — среднее.



В период повышенного загрязнения специалисты советуют:



▪️ Избегать длительного пребывания и носить маску на улице

▪️ Закрыть окна в помещениях

▪️ Использовать очистители воздуха

▪️ Уделять особое внимание людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и астматикам



Напомним, что самостоятельно следить за качеством воздуха в Грузии можно на портале IQ Air и сайте агентства по охране окружающей среды.





