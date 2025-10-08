|
На территории Грузии вновь отмечаются проблемы с качеством воздуха
08.10.2025 21:24
На территории Грузии вновь зафиксировали проблемы с качеством воздуха. Причина — трансграничное загрязнение, вызванное распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Так, фиксируется увеличение концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2,5).
На момент написания поста плохое качество воздуха наблюдается в части районов Тбилиси и Батуми, а также Рустави, а в Кутаиси — среднее.
В период повышенного загрязнения специалисты советуют:
▪️ Избегать длительного пребывания и носить маску на улице
▪️ Закрыть окна в помещениях
▪️ Использовать очистители воздуха
▪️ Уделять особое внимание людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и астматикам
Напомним, что самостоятельно следить за качеством воздуха в Грузии можно на портале IQ Air и сайте агентства по охране окружающей среды.
