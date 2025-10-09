Сейчас в Грузии в основном циркулирует риновирус - вирус гриппа пока не зафиксирован

09.10.2025





По заявлению главного врача Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе, процесс вакцинации от гриппа начнется в Грузии в ближайшие дни.



Как отметил Иване Чхаидзе, в страну уже завезена 4-компонентная вакцина европейского производства.



«Процесс вакцинации в Грузии начнётся в ближайшие дни. Вакцина уже завезена в страну. Это четырёхкомпонентная вакцина европейского производства. Она особенно важна для людей, относящихся к группам высокого риска. В Грузию уже завезено 200 тысяч доз вакцины от гриппа, которая будет ​​бесплатной, в первую очередь, представителям групп риска, а затем и тем, кто хочет защитить себя от вируса гриппа. Идеальный период для вакцинации - вторая половина октября», - сказал Иване Чхаидзе.



По его словам, вакцина от гриппа начинает действовать через 2 недели после вакцинации.



«Вирус гриппа - это вирус, который наиболее характеризуют осложнения, тяжёлое течение болезни и высокая вероятность госпитализации, особенно для групп риска. В ноябре, вероятно, в Грузии уже появятся первые случаи вируса гриппа. Пока что вирус гриппа в стране не зафиксирован», - сказал Чхаидзе.



По его словам, согласно последним данным сентября, показатель вирусов относительно вырос, и ожидается, что пика эти случаи достигнут, предположительно, декабре-январе, феврале.



«Если в августе, особенно в середине августа, у нас в стране было резкое преобладание коронавируса, и среди случаев, которые лабораторно подтверждены в Национальном центре контроля заболеваний, удельная доля коронавируса составляла 70%, то к концу сентября эта цифра снизилась до 20%, и теперь основным вирусом в стране является риновирус.



Наряду с риновирусом фиксируются и другие, такие как вирус парагриппа и коронавирус. Эти вирусы характеризует одна общая черта: все они могут вызывать менее тяжелое респираторное заболевание. Протекает оно с клиническими симптомами простуды: невысокой температурой, лёгкой болью в горле, кашлем, чиханием. Для этих вирусов не характерны боли в мышцах и суставах, выраженная общая слабость», - сказал Чхаидзе в пресс-клубе медиахолдинга «Квира».





