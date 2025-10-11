|
Доступ к каньону Окаце стал возможен в любую погоду
11.10.2025 11:27
Для обеспечения безопасности посетителей Агентство охраняемых территорий Грузии регулярно проводит соответствующие работы.
Каньон Окаце — одно из самых популярных мест для любителей природы и походов. Однако сложные метеорологические условия ограничивали передвижение посетителей в этом районе; проход по металлической конструкции навесного моста в плохую погоду представлял определенную опасность.
Для устранения этих проблем Агентство охраняемых территорий провело соответствующие работы в каньоне Окаце, в частности; установлены ограждения и специальные защитные сетки, которые укрепляют скалистые склоны и снижают риск камнепадов.
Благодаря инфраструктурным работам, проведенным в каньоне Окаце, передвижение теперь возможно даже в плохую погоду.
