Доступ к каньону Окаце стал возможен в любую погоду

Для обеспечения безопасности посетителей Агентство охраняемых территорий Грузии регулярно проводит соответствующие работы.



Каньон Окаце — одно из самых популярных мест для любителей природы и походов. Однако сложные метеорологические условия ограничивали передвижение посетителей в этом районе; проход по металлической конструкции навесного моста в плохую погоду представлял определенную опасность.



Для устранения этих проблем Агентство охраняемых территорий провело соответствующие работы в каньоне Окаце, в частности; установлены ограждения и специальные защитные сетки, которые укрепляют скалистые склоны и снижают риск камнепадов.



Благодаря инфраструктурным работам, проведенным в каньоне Окаце, передвижение теперь возможно даже в плохую погоду.





