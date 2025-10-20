|
Информация о повреждении ИнгуриГЭС не соответствует действительности
20.10.2025 17:02
«Некоторые СМИ и сайты распространили дезинформацию о том, что селевой поток повредил Ингури ГЭС. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении Ингури ГЭС.
«В связи с высоким общественным интересом сообщаем, что обильные осадки и сход селя, произошедшие 22 сентября в Самегрело и Абхазии, нанесли существенный ущерб инфраструктуре района расположения Ингури ГЭС. Речь идёт об объектах инфраструктуры, которые не оказывают влияния на выработку электроэнергии, работу предприятия и его надёжность.
Соответственно, мы подчёркиваем, что Ингури ГЭС работает исправно и надёжно, предприятие подключено к единой энергосети, выработка электроэнергии осуществляется бесперебойно.
Призываем СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации и не вводить общественность в заблуждение», — говорится в заявлении.
