Информация о повреждении ИнгуриГЭС не соответствует действительности


20.10.2025   17:02


«Некоторые СМИ и сайты распространили дезинформацию о том, что селевой поток повредил Ингури ГЭС. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении Ингури ГЭС.

«В связи с высоким общественным интересом сообщаем, что обильные осадки и сход селя, произошедшие 22 сентября в Самегрело и Абхазии, нанесли существенный ущерб инфраструктуре района расположения Ингури ГЭС. Речь идёт об объектах инфраструктуры, которые не оказывают влияния на выработку электроэнергии, работу предприятия и его надёжность.

Соответственно, мы подчёркиваем, что Ингури ГЭС работает исправно и надёжно, предприятие подключено к единой энергосети, выработка электроэнергии осуществляется бесперебойно.

Призываем СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации и не вводить общественность в заблуждение», — говорится в заявлении.


